Messina, il centro diventerà una Ztl: rivoluzione per le isole pedonali

Una grande area con transito a ore, più isole e più grandi delle attuali, e poi addio alle castellane. Il piano generale del traffico urbano di Messina è oramai in via di definizione e ciò che trapela sembra essere il prologo di una vera e propria rivoluzione viaria. In particolar modo il centro città sembra essere il settore nel quale ci sarà il maggior numero di novità.

Quella che più di altre è destinata a cambiare le abitudini dei messinesi in automobile riguarda le zone a traffico limitate. In un grande quadrilatero, nel cuore commerciale della città, chi non è residente potrà transitare in macchina solo in determinate fasce orarie.

In termini solo indicativi - si legge sulla Gazzetta del Sud oggi in edicola -, nell’area delimitata dalla via Cesare Battisti a monte, dalla via Natoli a valle e poi dalla Tommaso Cannizzaro e dal viale Europa a nord e sud, verranno attivate le zone a traffico limitato.

