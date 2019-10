"Quella t-shirt incita al femminicidio", Carrefour si scusa e la ritira

Non si placano le polemiche scatenate dalla t-shirt in vendita nei centri Carrefour accusata di incitare al femminicidio. Sulla maglietta blu compaiono un uomo e una donna stilizzati: lei urla sotto la scritta “problem” e lui la butta fuori dal riquadro sotto la scritta “solved”.

"Attrazione per idioti. Ma davvero succede al @CarrefourItalia", scrive la cantante Paola Turci. La replica è immediata: "Ciao, ci scusiamo per quello che è successo. Il soggetto rappresentato nella maglietta, contrario ai nostri principi, non è mai stato autorizzato da Carrefour. La maglietta è stata fornita e messa in vendita per errore. Per questo, abbiamo avviato un'indagine interna. Grazie".

Lo scambio di Tweet si conclude con la stoccata della Turci: "Provare a dissociarvi e a condannare gli autori del disegno è possibile?". Intanto la catena di supermercati ha annunciato il ritiro dal commercio della maglietta. "Le due unità poste erroneamente in vendita in un unico punto vendita di Roma, appartengono ad un lotto che non avrebbe dovuto essere commercializzato", aveva dichiarato l'azienda.

