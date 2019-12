Tragedia a Genova, bimba di tre anni precipita da una finestra e muore

Ha sentito un urlo alle spalle e quando si è girata ha visto a terra il corpicino di sua figlia, volata dal quinto piano di una abitazione di vico San Marcellino, nel cuore del centro storico di Genova. La piccola, tre anni, originaria del Bangladesh, era rimasta in casa da sola perché la mamma era andata a prendere gli altri due figli, una femminuccia e un maschietto di 8 e 10 anni.

La donna ha preso in braccio la bimba e ha iniziato a chiedere aiuto correndo verso la piazza vicina. «Urlava disperata - ha raccontato uno dei commercianti della zona - le abbiamo detto di calmarsi e abbiamo chiamato l'ambulanza». Una tragedia che ha sconvolto tutta la strada. La piccola, nonostante i tentativi dei medici, è morta davanti gli occhi della mamma.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e gli investigatori della squadra mobile. Dalla prima ricostruzione è emerso che la donna ha lasciato la bambina in casa perché aveva la febbre. La tramontana gelida che ha soffiato su Genova ha drasticamente abbassato le temperature, un clima non adatto a una bimba febbricitante. Tutto si è svolto nel giro di pochi secondi.

La piccola sarebbe precipitata proprio mentre la mamma era in strada, appena uscita dal portone di casa. La figlia si è probabilmente affacciata alla finestra per vedere la mamma. Gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di ricostruire tutti i dettagli. La finestra, con ogni probabilità, potrebbe essere stata lasciata socchiusa, forse era rotta.

La bimba potrebbe così essere riuscita ad aprirla facilmente. Si è sporta per vedere la mamma e avrebbe perso l’equilibrio. La donna è stata accompagnata in questura, ancora in stato di choc. Il pubblico ministero di turno Marco Airoldi l’ha indagata per abbandono di minore seguita da morte, una aggravante del primo reato.

