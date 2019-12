Aggressione sul traghetto all'ad del Catania Pietro Lo Monaco: daspo al responsabile

Daspo di 10 anni poi convalidato per 5 anni nei confronti del tifoso aggressore dell'amministratore delegato del Catania calcio, Pietro Lo Monaco. E' questa la risposta del Questore di Reggio Calabria ai disordini verificatisi lo scorso 27 novembre a bordo di un traghetto: Lo Monaco è stato aggredito da P. R., classe ’65 e leader storico della tifoseria della Curva Sud di Catania, già condannato in via definitiva per gravi reati.

L’aggredito e l’aggressore, unitamente a un nutrito gruppo di sostenitori etnei, erano diretti a Potenza per assistere all’incontro di calcio Potenza-Catania, valevole per il campionato di Coppa Italia.

L’aggressore, dopo aver individuato Lo Monaco nel bar del traghetto, gli si è avvicinato e lo ha colpito con violenti schiaffi al volto.

L’attività investigativa, svolta congiuntamente dal personale delle Digos di Reggio Calabria e Catania e dal personale del commissariato di Villa San Giovanni, ha consentito di arrestare in flagranza differita il tifoso. Per lui un daspo di 10 anni con obbligo di presentazione al Comando Stazione Carabinieri di Aci Catena in occasione di tutte le manifestazioni sportive in cui sia impegnato il Catania.

© Riproduzione riservata