Lotteria Italia, a Torino i 5 milioni. Ecco tutti i premi da 100 mila euro

Festa grande all'ombra della Mole. E' Torino, infatti, la città che si porta a casa il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia di quest'anno. Il biglietto, serie O numero 005538, è stato venduto proprio nel capoluogo piemontese dove è già scattata la caccia al vincitore.

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2.500.000 euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars, in provincia di Udine. Il terzo premio da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto N 121940 venduto a Roma. Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba, in provincia di Como, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca.

Anche quest'anno l'estrazione dei premi di prima categoria è stata fatta in diretta durante il programma "I Soliti Ignori - il ritorno", condotto da Amadeus. Per Torino, come riportano le agenzie specializzate Agimeg e Agipronews, si tratta della prima vincita da 5 milioni di euro nella storia della Lotteria Italia, anche se in passato il capoluogo piemontese aveva comunque già "centrato" vincite a sei zeri.

Poco spazio per il sud italia anche nei 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno. Eccoli:

C497235 ROMA

L064678 CASTELLARANO (RE)

E237293 ROMA

E235721 ROMA

N221621 MOLFETTA (BA)

F409216 SALERNO (SA)

D133481 PAVIA (PV)

E346697 TORINO DI SANGRO (CH)

P431020 PALO DEL COLLE (BA)

P412570 LAVIS (TN)

M059274 RICCIONE (RN)

L288423 TORINO

E468061 FRASCATI (RM)

A473573 TORTONA (AL)

M160464 TRIESTE (TS)

P475690 ROMA

N065499 NAPOLI

M003332 SALERNO

A351631 PARMA

E323839 PISCINA (TO)

