Scivola in casa, rompe un vetro e si taglia la gola: l'assurda morte di un pensionato di Brugnera

Scivola in casa, si ferisce con un vetro al collo e muore dissanguato. Vittima della tragica fatalità, avvenuta in un’abitazione di Brugnera (Pordenone), un pensionato di 69 anni. L’uomo stava facendo rientro in casa con in mano un carico di legna per alimentare il caminetto quando nel varcare la soglia è caduto mandando in frantumi la porta a vetri.

Alcuni frammenti, secondo una prima ricostruzione, gli avrebbero causato la lacerazione della carotide causandone la morte in pochi istanti. Vani i soccorsi subito allertati dai parenti. Il decesso è stato constatato da personale del 118. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Sacile

