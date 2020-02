Terremoti in Calabria e nel Messinese, scosse al largo di Lamezia e delle isole Eolie

La terra non smette di tremare in Calabria. Dai primi giorni di febbraio sono state settanta le scosse di terremoto che si sono verificate nel territorio di Cirò Marina e nel tratto di mare prospiciente. Oggi invece una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata, alle 08.39, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in mare, nel Tirreno meridionale, al largo di Lamezia. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 200 chilometri.

Sisma anche in provincia di Messina: una scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata, alle 14.45, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in mare, al largo delle Isole Eolie. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 150 chilometri.

