Nicola Porro positivo al Coronavirus, Mediaset sospende Quarta Repubblica

Nicola Porro, conduttore del programma di Retequattro "Quarta Repubblica" è risultato oggi positivo al test coronavirus. Lo annuncia Mediaset, che ha sospeso il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti della redazione di "Quarta Repubblica" a restare in isolamento domiciliare.

Pertanto, a cominciare dalla puntata prevista questa sera, il programma non andrà in onda in attesa degli sviluppi della situazione. Porro sarà video-collegato in diretta da casa con l'edizione speciale di "Stasera Italia" di Barbara Palombelli che andrà in onda stasera in prima serata su Retequattro

