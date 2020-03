Piero Chiambretti positivo al Coronavirus, ricoverato insieme alla madre

Anche Piero Chiambretti e la mamma Felicita sono risultati positivi al coronavirus. Attualmente si trovano al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino dove sono stati trasferiti in ambulanza. Sottoposti al tampone sono ricevuto esito positivo. Non sarebbero giunti in ospedale in gravi condizioni.

«Facciamo sentire a Piero Chiambretti e alla mamma Felicita ricoverati per coronavirus tutto il nostro affetto... ce la farete!». Con un post su Twitter Vladimir Luxuria comunica al pubblico il ricovero di Piero Chiambretti e della madre, presso l’ospedale Mauriziano di Torino, per coronavirus. «Mi sono sentita, in maniera spontanea, di fare quel post per far sentire a Piero tutto l’affetto delle persone che gli vogliono bere», ha detto Luxuria.

«La notizia in realtà da un pò era nell’aria. E quando ho saputo che era ricoverato ho scritto quel post - spiega l’attivista, scrittrice ed ex parlamentare - per dimostrargli il mio affetto e per dirgli che andrà tutto bene. Ce la faranno sia lui che la mamma. Lei è anziana, ma è una donna fortissima e sono sicura che ce la farà», aggiunge.

Nei giorni scorsi Mediaset ha comunicato la sospensione di '#CR4 - La Repubblica delle Donne', la trasmissione di cui Chiambretti è autore e presentatore, in seguito alla riorganizzazione dei palinsesti aziendali per l’emergenza coronavirus per cui viene data priorità ai programmi di approfondimento giornalistico.

© Riproduzione riservata