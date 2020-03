Coronavirus, ecco quando potrebbero azzerarsi i contagi: le date di Calabria e Sicilia

I contagi di Coronavirus in Italia potrebbero azzerarsi nella seconda o terza settimana di maggio. Fra il 5 e 16 maggio infatti, secondo le tendenze attuali, sul territorio italiano potrebbero azzerarsi le nuove diagnosi di contagio da Covid-19.

Ad affermarlo è una ricerca, riportata dal Corriere della Sera, dell'Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia ma del tutto indipendente. L’intento è formulare le prime proiezioni attendibili sulla data alla quale l’Italia arriverà alla frontiera di quota zero nei nuovi contagi registrati.

La previsione ovviamente può variare di regione in regione, l’intervallo di oltre dieci giorni fra l’ipotesi più ottimistica (5 maggio) e quella più lontana nel tempo (16 maggio) dipende dai metodi di calcolo prescelti.

Alcune regioni sembrano decisamente più avanti di altre nel contenere l’epidemia e raggiungere l’obiettivo del giorno-zero. In Trentino-Alto Adige quella soglia dovrebbe essere raggiunta il 6 aprile, in Basilicata il giorno seguente, in Valle d’Aosta il giorno dopo ancora, mentre in Puglia ci si dovrebbe arrivare il 9 aprile. Per le regioni più colpite d’Italia potrebbe volerci un po’ più di più tempo.

Il Veneto arriva al giorno-zero il 14 aprile, la Lombardia il 22 aprile e l’Emilia-Romagna il 28 aprile. Per il Lazio la direzione di marcia indica un obiettivo al 16 aprile, pochi giorni della Campania. Ultima la Toscana, la regione dove la curva si sta piegando più lentamente, con una soglia prevista appunto al 5 maggio.

E Calabria e Sicilia? La ricerca indica nel 14 aprile la data X per quanto riguarda l'isola mentre il giorno-zero dei calabresi potrebbe arrivare poco più tardi, il 17 dello stesso mese.

Di seguito tutte le possibili date di tutte le regioni:

Abruzzo 11 aprile

Basilicata 7 aprile

Calabria 17 aprile

Campania 20 aprile

Emilia-Romagna 28 aprile

Friuli-Venezia Giulia 10 aprile

Lazio 16 aprile

Liguria 7 aprile

Lombardia 22 aprile

Piemonte 15 aprile

Puglia 9 aprile

Sicilia 14 aprile

Toscana 5 maggio

Trentino-Alto Adige 5 aprile

Umbria 7 aprile

Valle d'Aosta 8 aprile

Veneto 14 aprile

