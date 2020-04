Femminicidio a Furci Siculo, a Dasà una messa in onore di Lorena

Continuano gli attestati di stima e cordoglio nei confronti di Lorena Quaranta a Dasà, dove questo pomeriggio, alle 17:30, don Bernardino Comerci, parroco del paese, officerà una Santa messa a suffragio della sfortunata giovane di Favara, morta in maniera violenta in una convulsa notte di fine marzo per mano di Antonio De Pace, il fidanzato reo confesso, originario del piccolo centro montano del vibonese, con cui conviveva da qualche tempo in un appartamento di Furci Siculo, nel messinese.

La salma è stata sepolta ieri nella sua città, dove il feretro proveniente da Messina è stato accolto da centinaia di lenzuoli bianche appesi ai balconi, applausi e tante lacrime. La celebrazione di stasera a Dasà avverrà a porte chiuse, come stabiliscono le disposizioni anti Covid, ma sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia (parrocchia San Nicola e San Michele Dasà).

Dopo il lutto cittadino, proclamato ieri dal sindaco, Raffaele Scaturchio, in occasione dei funerali, con bandiera a mezz'asta e lenzuolo bianco dal balcone del municipio, il paese prosegue a ossequiare questa sua giovane figlia acquisita ma persa troppo presto ed in maniera troppo cruenta da essere accettata, sconvolgendo due comunità e due famiglie.

Per queste ultime don Bernardino nei giorni scorsi aveva invocato preghiera, invitando a praticare il perdono ed a rifuggire dall'odio. Tanto quello trapelato dai social, da dove gli utenti hanno inveito in tutti i modi in cui hanno potuto contro il carnefice. Stasera, durante la messa, sarà una nuova occasione per ribadire il concetto e per pregare, per una morte assurda che ha tarpato precocemente le ali ad un angelo amato da tutti quelli che l'hanno incontrato nel loro cammino.

© Riproduzione riservata