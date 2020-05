Scuola, a settembre riprende: allo studio lezioni on line per metà classe

«A settembre si deve tornare a scuola, gli studenti ne hanno diritto». Lo ha detto il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, intervistata da Maria Latella su Sky Tg24. «Una delle opzioni possibili per il ritorno a scuola è la didattica 'mista', con metà studenti in classe e metà collegati da casa», ha aggiunto Azzolina. «Non ho mai parlato di doppi turni, è una polemica totalmente infondata».

«Abbiamo un piano con tre diverse opzioni legate allo sviluppo di questo virus. Se il Coronavirus accompagnerà ancora le nostre vite è evidente che non possiamo portare i nostri studenti in classi da 28/30 persone. Ho fatto una battaglia contro le classi pollaio e sono stata derisa, ma adesso si stanno tutti rendendo conto che se bisogna mantenere il distanziamento sociale, non possiamo creare classi da 30 persone».

«I bambini delle elementari devono tornare a scuola» a settembre, «è un segmento troppo delicato della vita scolastica, quella in cui si impara a leggere, a scrivere e far di conto, come si diceva un tempo», afferma Azzolina. Indosseranno la mascherina? «Questo non lo so dire, stiamo lavorando con il Comitato tecnico scientifico - ha risposto la ministra - certo è più difficile per i più piccoli rispettare le regole del distanziamento sociale».

«Se pensiamo da dove siamo partiti» la didattica a distanza «è stata un grande successo», la scuola «non era preparata». «Era un dovere proteggere la salute degli studenti e non solo» la loro. È per questo motivo che le scuole sono state sospese. «Abbiamo chiesto un sacrificio enorme agli studenti e alle famiglie ma per uscire da questa situazione».

«Esiste un’etica dell’insegnamento, esiste una morale. Non penso che un insegnante possa mettersi falsamente in malattia per paura di partecipare all’esame di maturità: sarebbe il fallimento della scuola - ha detto Azzolina in merito alla maturità -. L'esame di maturità in presenza si può fare e in sicurezza, è un passaggio importante, gli studenti ne hanno diritto. Io mi fido degli insegnanti».

«La scuola risponde al futuro del Paese, alle famiglie, agli studenti e al personale: chi in questi giorni sta dicendo che si possono fare concorsi per titoli e che da settembre si assumerebbero subito i docenti grazie a questi concorsi sta mentendo spudoratamente».

«Si tratta di concorsi attesi da anni - ha ricordato il ministro - Se noi cambiassimo le norme, a settembre non assumeremmo proprio nessuno, assumeremmo solo chi è nelle graduatorie ad esaurimento e chi era nelle graduatorie dei concorsi precedenti ma non i precari che oggi chiedono di essere assunti. La politica lo deve dire chiaramente».

