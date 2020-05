Fase 2 al ristorante con pannelli in plexiglass e menù digitali: così si tornerà a tavola

I titolari di esercizi di ristorazione, nell’attesa di un protocollo unico che garantisca protezione per personale e clienti, stanno prendendo in esame diverse soluzioni: pannelli in plexiglass, totem per misurare la temperatura corporea, dispenser per il gel disinfettante, menù virtuali, mascherine e guanti. Alcuni ristoratori prendono le distanze dai guanti di lattice e si dicono pronti ad usare i termoscanner come negli aeroporti.

Come spiega il Sole 24 Ore, sono diverse le soluzioni immaginate dalle aziende per i ristoratori. Termoscanner uniti a sistemi di disinfezione di mani e piedi, apparati di riconoscimento facciale per verificare che venga indossata la mascherina. C'è chi, ha ideato stickers per personalizzare e rendere più divertenti le visiere per la protezione personale, oltre a pannelli divisori per i tavoli, alla porta blindata di sicurezza con apertura a riconoscimento facciale e rilevamento della temperatura corporea, agli schermi per mantenere la distanza sociale per panche e sedute esterne.

Per quanto riguarda l'ordinazione le aziende stanno studiando menù virtuali multilingue e aggiornabili in tempo reale: in formato digitale attraverso tablet (facilmente sanificabili) che possono essere anche utilizzati per la presa comanda autonoma direttamente dal tavolo da parte dei clienti. L’interazione con il personale è quindi ridotta al minimo: l’ordine arriva direttamente in cucina e il cameriere porta le consumazioni. Oppure menù digitali da visionare con scansione di un QR code posizionato sul tavolo del ristorante.

