A 8 anni precipita dal terzo piano e muore il figlio dell'ex calciatore Michele Bacis

Dramma ad Arezzo dove è morto il bimbo di otto anni che ieri sera era rimasto gravemente ferito a seguito dalla caduta dal terzo piano nella sua abitazione nel centro storico.

Dopo le prime cure al pronto soccorso dell’ospedale San Donato della città toscana, è stata trasferito in eliambulanza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ma non ce l’ha fatta.

Jacopo è il figlio più piccolo di Michele Bacis, calciatore di Fiorentina, Genoa ed Avellino, nonchè dell’Arezzo in B e poi allenatore della squadra cittadina in serie D.

Tutto è successo in fretta, intorno alle 22, come scrive La Nazione, in vicolo della Dea, una stretta stradina incassata fra via Cesalpino e via Montetini, e i soccorsi per tentare di salvare il secondogenito di Michele Bacis sono stati immediati, ma le ferite erano troppo estese.

