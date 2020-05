Dopo due mesi San Pietro riapre ai fedeli, il Papa: "Per favore rispettate le regole"

Dopo una chiusura durata più di due mesi, domani i fedeli potranno tornare nella Basilica di San Pietro. Alle 7 Papa Francesco celebrerà privatamente la messa - che sarà trasmessa in streaming - all’altare della tomba di San Giovanni Paolo II, per il centenario della nascita. Al termine, la Basilica sarà aperta a tutti.

«Per favore andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno per custodire così la salute di ognuno e del popolo», ha invitato Bergoglio stamani dopo la recita del Regina Caeli.

L’ingresso in Basilica sarà in tutta sicurezza. Nei giorni scorsi si sono svolte le operazione di sanificazione - come anche nelle altre Basiliche pontificie - su navate, altari, sacrestie, praticamente su ogni superficie, nel rispetto delle normative vigenti previste per contrastare il diffondersi del coronavirus, e facendo attenzione a non danneggiare le superfici pregiate e le opere d’arte di cui San Pietro è ricco.

Sarà la Guardia svizzera del Vaticano a limitare l’accesso alla Basilica, con l’aiuto di volontari dell’Ordine di Malta. I fedeli potranno accedere con la mascherina e dopo il controllo con termoscanner per misurare la temperatura. (AGI)

