Truffe on line, falsi buoni Ikea via WhatsApp: Polizia postale lancia alert

Alert della Polizia postale e delle comunicazioni su una falsa promozione commerciale di Ikea Italia. In queste ore, tramite l’applicazione WhatsApp, viene promossa l’offerta di 1.000 buoni da 250 euro: «Ikea - recita il messaggio - ha deciso di regalare 1.000 buoni del valore di 250 euro per aiutare la ripresa dei consumi. Clicca qui per prenderne uno prima che finiscano».

«La fake - sottolineano gli investigatori - è particolarmente ingannevole in quanto, per avvalorare la notizia, utilizza l’immagine dell’azienda per confondere il consumatore sulla veridicità e sulla provenienza dell’informazione. Il Gruppo ha disconosciuto tale attività truffaldina invitando tutti i consumatori a consultare esclusivamente il proprio sito ikea.it».

La Polizia postale in ogni caso raccomanda di non cliccare mai sui link che arrivano, anche dagli amici, ma di digitare direttamente sulla barra delle url del sito ufficiale della società titolare del marchio.

