Papa Francesco si affaccia in piazza San Pietro e benedice fedeli dopo oltre due mesi

Per la prima volta dall’inizio del lockdown, oggi per il Regina Caeli di Papa Francesco - che comunque veniva trasmesso in diretta streaming dal chiuso della Sala della Biblioteca del palazzo apostolico, erano presenti in Piazza San Pietro alcune decine di fedeli, ben distanziati tra loro, senza assembramenti e sotto il controllo degli agenti di polizia.

Al termine della preghiera mariana il papa si è affacciato dalla finestra sulla piazza per salutarli e benedirli.

"Oggi, nel giorno di Maria Ausiliatrice, porgo un affettuoso e cordiale saluto ai Salesiani e alle Salesiane. E ricordo con gratitudine la formazione spirituale che ho ricevuto dai figli di Don Bosco" ha detto papa Francesco al termine del Regina Caeli.

"Oggi è anche il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Si', con la quale si è cercato di richiamare l'attenzione al grido della Terra e dei poveri", ha ricordato papa Francesco al termine del Regina Caeli. "Grazie all'iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale - ha proseguito -, la settimana Laudato si', che abbiano appena celebrato, sboccherà in un Anno speciale di anniversario della Laudato si', un anno speciale per riflettere sull'enciclica, dal 24 maggio di quest'anno fino al 24 maggio del prossimo anno". "Invito tutte le persone di buona volontà - ha aggiunto Francesco - ad aderire per prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili". "Sul sito verrà pubblicata la preghiera dedicata a quest'anno - ha concluso -. Sarà bello pregarla".

