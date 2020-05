Tragedia nella notte nel Napoletano, 17enne accoltellato e ucciso: indaga la polizia

La Polizia sta indagando sulla morte di 17 enne e sul ferimento di un 30enne giunti la scorsa notte nell’ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli). Entrambi sono arrivati nel pronto soccorso con ferite da punta e taglio, il minorenne al torace e all’inguine.

Per lui non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il trentenne, invece, è stato subito sottoposto a intervento. Secondo gli investigatori non sarebbe in pericolo di vita. Sul quanto accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia.

Ha diciassette anni e mezzo e avrebbe parenti ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata il giovane deceduto la scorsa notte nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). La Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Napoli, sta facendo accertamenti anche in tal senso.

Il ragazzo è deceduto a causa delle gravi ferite inflitte al torace e all’inguine sembrerebbe con un’arma da taglio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e l’intervento dei sanitari per soccorrerlo purtroppo si è rivelato inutile.

