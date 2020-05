Coronavirus, Trapani prima provincia italiana in cui la pandemia è finita: segue Crotone

È Trapani la prima provincia italiana in cui la pandemia da Coronavirus può dirsi finita. L'Organizzazione mondiale della sanità, per dichiarare conclusa una pandemia richiede infatti due cicli di incubazione senza nuovi contagi, quindi per il Covid-19 si tratta di un periodo di 28 giorni senza che venga registrato alcun caso di contagio.

E tanti ne sono trascorsi da quando è stato registrato l'ultimo tampone positivo a Trapani. Lo segnala il sito del Sole 24 Ore nella mappa di InfoData, la sezione di data journalism del quotidiano economico, che ha elaborato i dati della Protezione Civile.

Secondo InfoData, a Crotone i giorni senza contagio sono 27, e quindi anche qui siamo a un passo dalla fine della pandemia.

In tutta la Calabria da 4 giorni non si registra nemmeno un contagio, mentre in Sardegna ne sono trascorsi 3 dall'ultimo tampone positivo. Basta anche un solo positivo perché il conto alla rovescia ricominci da capo. Casi su soggetti asintomatici non testati, invece, non rientrano nel computo.

© Riproduzione riservata