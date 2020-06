Bambine morte nell'incidente ad Arezzo, arrestato per omicidio stradale il padre

E’ stato arrestato questa notte il conducente del veicolo in cui hanno perso la vita una bambina di dieci mesi e una di 10 anni, nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in A1, in direzione sud tra Arezzo e Monte San Savino. L’accusa è di omicidio stradale plurimo.

Sono rimasti vittima dell’incidente anche i genitori del capofamiglia. La famiglia è di nazionalità rumena. Sette i feriti, tra cui anche due minori.

Al conducente sono stati fatti solo accertamenti in ospedale. Sul luogo della tragedia il Pm Roberto Rossi. Proseguono le indagini di magistratura e polizia stradale per capire l’esatta dinamica del sinistro.

