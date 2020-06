Coronavirus in ritirata ma in Sicilia c'è una nuova vittima, mentre Crotone è "Covid free"

C'è una nuova vittima del Coronavirus in Sicilia: si è spenta oggi, dopo oltre tre mesi di agonia all’Ospedale Civico di Palermo, la settantenne risultata positiva a Caccamo. La donna era stata ricoverata a metà marzo dopo l'esito del test e da allora è sempre rimasta in terapia intensiva.

Il virus ha colpito anche il figlio cinquantenne che è riuscito a guarire mentre la 70enne è deceduta a seguito di complicanze cardiovascolari. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Caccamo, Nicasio Di Cola, con un messaggio sulla propria pagina Facebook.

«Cari concittadini - si legge sul profilo del sindaco - abbiamo appreso tristemente che la nostra concittadina ricoverata da diversi mesi a causa del Coronavirus, purtroppo, per sopravvenute complicanze cardio-circolatorie è venuta a mancare. Siamo vicini ai familiari ai quali ci stringiamo in un abbraccio simbolico e a nome di tutta la nostra comunità esprimiamo il nostro cordoglio».

E mentre l'isola piange un'altra vittima, la Calabria si rallegra per il Crotonese: da ieri, nel territorio della provincia, non ci sono più persone contagiate dal covid 19. Tre mesi dopo il primo caso, la provincia pitagorica è tra le prime in Italia a non avere più persone contagiate e a confermarlo è stato il bollettino dell’Asp di Crotone che nella casella dei casi positivi ancora attivi riporta uno zero.

Il territorio dell’Asp di Crotone è da 45 giorni senza contagi ed è stato il primo in Italia ad essere uscito dalla pandemia avendo superato due cicli di quarantena. Il primo caso positivo a Crotone era stato registrato il 9 marzo scorso. In tre mesi sono stati 117 i casi totali con sei decessi.

Nel reparto covid dell’ospedale di Crotone ci sono state complessivamente 31 persone ricoverate, altre quattro hanno

avuto bisogno della terapia intensiva, mentre il resto è stato assistito attraverso le squadre Usca (unità sanitarie continuità assistenziale) attivate dall’Asp di Crotone. Finora l’Asp di Crotone ha eseguito 2723 tamponi. Restano ancora in quarantena 105 persone: in gran parte di tratta di persone provenienti da fuori regione che sono state obbligate per l’ordinanza regionale a restare in isolamento.

