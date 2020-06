Coronavirus, in Sicilia più basso anche il numero totale dei contagi: tre i nuovi casi

Sono 238.011 i contagiati da Coronavirus in Italia, un numero in calo rispetto a ieri - quando erano 238.159 - per un ricalcolo della Regione Sicilia che ha sottratto 397 casi. L’incremento giornaliero è dunque di 251 nuovi contagi (ieri era 333), 157 dei quali in Lombardia, pari al 62,5%.

Dunque, in Sicilia sono stati segnalati, in tutto, 3070 casi e non 3467 come riportato in precedenza, con un calo di 397 unità. Tre i nuovi contagi da ieri. Nell'Isola i ricoverati sono 26 (di cui 5 in terapia intensiva), 124 in isolamento domiciliare, per un totale di 150 attuali positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, con un totale fermo a 280.

In Italia sono saliti a 181.907 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 1.363. Giovedì l’aumento era stato di 1.089. Torna a scendere l’incremento giornaliero delle vittime: sono 47 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 66 di ieri. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 18 mentre ieri erano state 36. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.561.

Dopo l’aumento di ieri, tornano a scendere i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 161 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 7 meno di ieri quando erano 168. In Lombardia sono 60, lo stesso numero di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 2.632, con un calo di 235 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono sotto i ventimila: sono 18.750, con un calo di rispetto a 1.316 rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.045 in Lombardia, 2.178 in Piemonte, 1.219 in Emilia-Romagna, 582 in Veneto, 423 in Toscana, 249 in Liguria, 988 nel Lazio, 560 nelle Marche, 125 in Campania, 255 in Puglia, 56 nella Provincia autonoma di Trento, 150 in Sicilia, 85 in Friuli Venezia Giulia, 407 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 30 in Sardegna, 4 in Valle d’Aosta, 34 in Calabria, 53 in Molise e 8 in Basilicata.

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.534 (+18), Piemonte 4.039 (+7), Emilia-Romagna 4.224 (+5), Veneto 1.998 (+4), Toscana 1.095 (+2), Liguria 1.540 (+4), Lazio 826 (+4), Marche 994 (+0), Campania 431 (+0), Puglia 538 (+0), Provincia autonoma di Trento 466 (+1), Sicilia 280 (+0), Friuli Venezia Giulia 343 (+0), Abruzzo 459 (+1), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 77 (+0), Sardegna 132 (+0), Valle d’Aosta 146 (+1), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 4.889.103, in aumento di 57.541 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.987.294.

