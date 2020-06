Coronavirus, in Sicilia due nuovi positivi e una vittima: 142 casi e 23 morti in Italia

Due nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore e un decesso per quanto riguarda l'epidemia di Coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 130, per un totale di 3080 (329 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 22 persone, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 106 le persone in isolamento. Sono 2521 (209071 in totale) i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono 142 oggi i nuovi contagiati di Coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 126. Di questi 62 sono in Lombardia, pari al 43,6%. Il numero totale dei casi sale così a 240.578.

Le vittime invece fanno segnare un aumento a 23 (4 delle quali in Lombardia), dopo le 6 di ieri in tutta Italia. Complessivamente i morti salgono a 34.767, secondo i dati del Ministero della Salute. I tamponi sono in aumento a 48.273 nelle ultime 24 ore. Sette le regioni senza nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise.

Sono nove le regioni che fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Puglia, Abruzzo, Sicilia, Sardegna. Nelle rimanenti 11 non ci sono stati altri morti.

Il numero totale di attualmente positivi è di 15.563, con una decrescita di 933 assistiti rispetto al 29 giugno. Tra gli attualmente positivi, 93 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 3 pazienti rispetto al 29 giugno. 1.090 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 30 pazienti rispetto al 29 giugno. 14.380 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 190.248, con un incremento di 1.052 persone rispetto al 29 giugno. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 48.273, per un totale di 5.390.110.

