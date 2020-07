Sparì a 16 anni vicino a Roma, dopo 8 anni i parenti lo ritrovano a Genova

Era un adolescente quando è scomparso otto anni fa vicino a Roma. Ora Fernando Vasile, 24 anni, potrà tornare ad abbracciare la madre che, grazie all'interesse della trasmissione Chi l'ha visto, lo ha ritrovato a Genova dopo una caparbia ricerca durata per anni.

Il ragazzo è stato trovato mentre chiedeva l'elemosina dopo una segnalazione data da un passante al programma. L'allora 16enne era scomparso da Palombara, vicino alla capitale, nel 2012 mentre andava a scuola.

In tutti questi anni la madre lo ha sempre cercato anche attraverso il programma Chi lo ha visto. Poi la segnalazione e il ritrovamento. Secondo quanto si apprende, per tutto questo tempo, Fernando ha vissuto come senzatetto in via Dante.

Il giovane fece perdere le sue tracce un pomeriggio di maggio quando, uscito di casa per andare ad una scuola serale, decise di non rientrare. Dopo una lunga serie di denunce e appelli, la conduttrice di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli, era riuscita a riaccendere le luci sul caso.

Molti genovesi, infatti, assicuravano di aver notato un giovane che somigliava a Fernando Vasile. Infine il ritrovamento e l'identificazione. Ma cosa abbia il giovane fatto per tutto questo tempo resta ancora un mistero.

