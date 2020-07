Coronavirus, in calo i contagi in Italia (+169). Un nuovo caso in Sicilia

Tornano a scendere i casi nuovi di contagio da coronavirus: oggi sono 169, rispetto ai 234 di ieri, per un totale di 243.230 positivi. Crescono i decessi: 13, rispetto ai 9 di ieri, per un totale di 34.967 morti. Sono 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106.

Sono 65 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, in calo di 3 unità dopo due giorni di lieve aumento. Sono 30 in Lombardia, uno in meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 768 (-8), quelli in isolamento domiciliare sono 12.324 (-11).

Sono 9 le regioni che rispetto al giorno prima non hanno registrato nuovi casi di positività da coronavirus. Si tratta di Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. E’ quanto si ricava dal bollettino del ministero della Salute.

Molto basso il numero dei tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, appena 23.933, anche considerando il calo abituale nel weekend. Ieri erano stati 38.259 i test effettuati, secondo i dati pubblicati sul sito del ministero della Salute.

In Sicilia si registra un caso di coronavirus nelle ultime 24. Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rileva nessun decesso. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia salgono a 3100, mentre le vittime restano 283. Sono infine 123 gli attualmente positivi.

Sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 1016 i tamponi mentre il numero totale è di 236.158. Sei i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come gli ultimi sei giorni. In 117 si trovano in isolamento domiciliare (-1).

