Bambino cade in un pozzo profondo trenta metri e muore, tragedia in un parco a Gorizia

Tragedia a Gorizia dove un bambino di 12 anni è morto in seguito alla caduta in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con un centro estivo.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco ad una trentina di metri di profondità, sul fondo del pozzo. Ancora non sono state accertate le cause dell'incidente ma è probabile che il piccolo sia caduto mentre stava giocando nel parco.

Il parco in cui è avvenuta la tragedia si trova in centro a Gorizia, lungo viale XX Settembre. Il pozzo nel quale è caduto il bambino non sarebbe una cavità naturale, ma una costruzione artificiale nei pressi di un palazzo. Si tratta di un tipico pozzo dalla muratura circolare alta circa 50 centimetri.

Il bambino stava visitando il parco assieme agli animatori di un centro estivo a cui stava partecipando. Da quanto si apprende, era in corso un'attività ludica, forse una caccia al tesoro. Non è ancora stato chiarito se il piccolo abbia spostato volontariamente la piastra di sicurezza situata sopra il pozzo o se questa abbia ceduto improvvisamente . Indagini in corso da parte della polizia. Gli altri bimbi sono stati allontanati pochi istanti dopo l'incidente.

© Riproduzione riservata