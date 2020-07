Università, specializzazioni mediche: pubblicato il bando per l'ammissione

E’ stato pubblicato oggi il bando per l'ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020. Il testo è disponibile sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca e sul sito www.universitaly.it. Come già comunicato dal Ministro nel mese di maggio u.s., è confermata la data della prova nazionale che si terrà il prossimo 22 settembre 2020. Con un successivo provvedimento, integrativo del bando emanato oggi, saranno indicati i posti disponibili per ciascuna Scuola di specializzazione attivata, finanziati con risorse statali, regionali e derivanti da finanziamenti di altri Enti pubblici e/o privati. Nell’Accordo Stato - Regioni del 9 luglio 2020, reperibile sul sito istituzionale della Conferenza, è stato fissato in 13.400 contratti il contingente di contratti finanziati con risorse statali, cui andranno ad aggiungersi i posti finanziati con risorse regionali, con risorse di altri enti pubblici e/o privati nonchè i posti riservati alle categorie previste dal decreto legislativo 368/1999.

Per lo svolgimento della prova, i candidati avranno a disposizione computer non connessi a internet, sui quali sarà possibile operare esclusivamente attraverso un mouse, privi di tastiera o la cui tastiera, anche se presente, è resa inutilizzabile al candidato, il quale in ogni caso - pena l’esclusione - ha il divieto di toccarla, con una procedura di autenticazione che renderà lo svolgimento attribuibile unicamente al candidato. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato (massimo 147 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 7 punti) e al punteggio conseguito nella prova (massimo 140 punti). Il punteggio relativo ai titoli si compone di: voto di laurea (massimo 2 punti), curriculum (massimo 3 punti), altri titoli (massimo 2 punti).

Nel frattempo, a partire da martedì 28 luglio, sarà possibile effettuare la prima parte di iscrizione al concorso del 22 settembre, esclusivamente in modalità on line, accedendo al portale www.universitaly.it. La prima parte della procedura si chiuderà alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di giovedì 6 agosto 2020. Sarà poi possibile perfezionare la domanda, con il pagamento del relativo bollettino, fino al settimo giorno (compreso) successivo alla pubblicazione del decreto integrativo contenente la suddivisione dei posti, così come specificato al comma 11 dell’art. 5 del bando.

Sempre successivamente alla pubblicazione del decreto integrativo, i candidati che vogliono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi regionali o di altri enti che prevedono requisiti ad hoc dovranno attestarne il possesso. A questo scopo sarà aperta un’apposita finestra di dialogo nell’area della domanda di concorso. La prova d’esame si svolge in modalità informatica, è la stessa su tutto il territorio nazionale e consiste in una prova scritta che prevede la soluzione, in un tempo di 3 ore e 30 minuti, di 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno con cinque possibili risposte. I quesiti riguardano argomenti caratterizzanti il corso di Laurea magistrale in Medicina e chirurgia e argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola.

