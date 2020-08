Coronavirus, il bollettino dell'8 agosto: 28 nuovi casi in Sicilia. Contagi in calo in Italia (+347)

Sono 28 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia: si conferma quindi l'andamento degli ultimi giorni (ieri +27). I nuovi positivi in Sicilia sono tutti in isolamento domiciliare. Attualmente i positivi sono 397; salgono così a 3.424 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Anche oggi non si registrano guariti che rimangono 2.743. Fermi, fortunatamente, anche i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti 2.511 tamponi, 100 in più rispetto alla giornata di ieri.

Scende la curva dei nuovi casi di coronavirus in Italia: i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 347 (più di uno su 5 in Lombardia) a fronte del +552 di ieri (quarto giorno di incremento consecutivo): il totale complessivo supera quota 250 mila (250.103). Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, i positivi sono 12.953 (+29 rispetto a ieri), i guariti 201.947, con un aumento di 305 unità.

I morti nelle ultime 24 ore sono stati 13 (a fronte dei 3 di ieri), divisi tra Veneto (5), Lombardia (3), Emilia Romagna (2), Liguria (1), Lazio (1) e Puglia (1).

Stazionaria la pressione sulle strutture ospedaliere, con 771 ricoverati con sintomi (8 in meno di ieri) e 42 in terapia intensiva (uno in più). In isolamento domiciliare si trovano in 12.139 (+36 rispetto a ieri).

Dei nuovi casi, 76 sono stati rilevati in Lombardia, 63 in Veneto, 44 in Emilia Romagna, 31 in Piemonte, 28 in Sicilia, 23 in Toscana e 20 nel Lazio; le sole regioni senza nuovi casi sono Sardegna e Molise. Con i 53.298 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il totale complessivo sale a 7.212.207.

