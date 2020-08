A Bari 29 positivi al Coronavirus: erano tornati da un viaggio in pullman in Calabria

Oggi in Puglia, sono stati registrati 2.753 test per l’infezione da coronavirus e sono stati registrati 65 casi positivi: 56 in provincia di Bari, 3 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 5 in provincia di Foggia, uno in provincia di Lecce. Non sono segnalati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 300.338 test, 4.029 sono i pazienti guariti e 748 sono i casi attualmente positivi.

«Oggi, in provincia di Bari, abbiamo registrato 56 casi di positività al SARS Cov2, 29 sono cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria - ha precisato il dg della Asl Ba, Antonio Sanguedolce - otto, invece, sono contatti stretti di casi già individuati. Sugli altri invece sono in corso gli approfondimenti del Dipartimento di prevenzione per ricostruire la catena del contagio e isolare eventuali nuovi focolai.» Dei tre casi positivi della Bat due sono riconducibili a casi positivi registrati nei giorni scorsi mentre dei cinque casi del Foggiano nelle ultime 24 ore 2 casi sono collegati a focolai già noti e circoscritti e 2 sono persone rientrate da Sardegna e Campania.(AGI)

