Coronavirus, bollettino del 31 agosto: 26 i nuovi casi in Sicilia, in Italia contagi sotto i mille

Sono 26 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia riscontrati nelle ultime 24 ore: 8 in meno rispetto alla giornata di ieri.È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Due sono migranti, ospiti a Lampedusa e Catania.

Attualmente ci sono 1.125 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+2), 10 in terapia intensiva e 1045 in isolamento domiciliare, per un totale di 4317 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.906 (+15). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

Nelle province 2 sono i nuovi positivi a Caltanissetta, 7 a Catania di cui un migrante e una persona che è tornato dalla Grecia, 1 di Enna, 1 a Messina, 7 a Palermo di cui un migrante e 3 a Ragusa, 4 a Siracusa di cui 3 tornati da Malta, e 1 a Trapani.

Prosegue il calo dei contagi da Coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute.

Il crollo dei casi nuovi ha certamente un nesso con il ridotto numero dei tamponi effettuati ieri: 58.518, quando ieri ne erano stati processati 81.723 e due giorni ben 99.108 (cifra record). I pazienti guariti o dimessi sono 207.653 (-883, quando ieri erano stati +312). Aumentano i malati in terapia intensiva: sono 94, +8 rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata