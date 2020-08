Turista di Reggio Calabria positivo al Coronavirus dopo una vacanza a Taormina

Un turista 30enne è risultato positivo al Covid al suo ritorno in Calabria dopo una vacanza in Sicilia. Nei giorni scorsi il giovane, originario della zona di Reggio Calabria, era stato a Taormina e aveva soggiornato in un importante hotel della città.

Stando anche agli accertamenti effettuati la situazione appare comunque sotto controllo e non vi sarebbero rischi di contagio. Sono trascorse ormai quasi due settimane dalla conclusione del soggiorno a Taormina. Peraltro, tra le persone che erano state a contatto con il turista, nessuna ha accusato sintomi riconducibili al virus.

