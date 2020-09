Rissa finisce in tragedia, 21enne ucciso a calci e pugni: 4 fermati

Una rissa è finita in tragedia nella notte a Colleferro, vicino Roma. Un 21enne è morto dopo essere stato picchiato in strada durante una lite con più persone. Il ragazzo, soccorso in gravissime condizioni, è arrivato morto in ospedale.

Sono quattro le persone fermate dai carabinieri della Compagnia di Colleferro. Le posizioni sono ora al vaglio. Si indaga per omicidio. L'aggressione è avvenuta in Largo Oberdan, dove si trovano alcuni locali. Inizialmente intervenuti su segnalazione di una rissa, i carabinieri avrebbero poi ricostruito che il ragazzo è stato aggredito durante una lite. La vittima viveva a Paliano, in provincia di Frosinone.

© Riproduzione riservata