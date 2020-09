Coronavirus, bollettino del 16 settembre: in Sicilia altri 90 casi e tre vittime, aumentano i ricoveri

Novanta casi di Coronavirus in più oggi in Sicilia, di cui 35 in provincia di Catania, 33 in quella di Palermo. Complessivamente sono 1.988 positivi attuali: 155 ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva e 1.817 in isolamento domiciliare.

Sono 5.473 i casi totali, 3.190 i dimessi guariti; 295 i deceduti, tre in più rispetto a ieri (a Palermo, Catania e Siracusa). Significativo l’incremento dei tamponi effettuati, pari a 5.809. Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 35 a Catania, 33 a Palermo, 7 ad Enna, 5 ad Agrigento, 4 a Messina e Trapani, 1 a Ragusa e Caltanissetta.

Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100mila (per l’esattezza 100.607), 20mila in più di ieri. Aumentano anche i decessi giornalieri, 12 contro i 9 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia hanno superato i 40mila, un numero mai così alto dall’inizio di giugno (il 2, per la prima volta dopo mesi, i malati scesero a 39.893). Secondo i dati del ministero della Salute gli attuali malati sono 40.532 con un incremento rispetto a martedì di 820.

In aumento anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari - 63 in più rispetto a ieri per un totale di 2.285 - e nelle terapie intensive: ora ci sono 207 pazienti, 6 più di ieri. È invece di 751 l’incremento delle persone in isolamento domiciliare che ad oggi sono 38.040.

