Coronavirus, tre vittime in Sicilia: 89 i nuovi casi. In Italia altri 1.640 positivi con record di tamponi

Nelle ultime 24 ore sono 89 i positivi in più (ieri erano stati 108) al Coronavirus in Sicilia. Nove riguardano gli ospiti della Missione Speranza e Carità e un migrante dell'hotspot di Lampedusa. Aumenta però il numero delle vittime: tre nelle ultime 24 ore, per un totale di 303 dall'inizio della pandemia.

Le persone al momento ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 230, di cui 16 in terapia intensiva, mentre sono 2.166 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.519.

Dei nuovi casi registrati 42 sono nella provincia di Palermo, 16 a Catania, 0 ad Agrigento, 1 a Messina, 2 a Siracusa, 9 a Ragusa, 15 a Trapani, 3 a Caltanissetta e 1 a Enna. La Regione Sicilia comunica che degli 89 nuovi casi positivi di oggi, 9 risultano essere ospiti della comunità "Biagio Conte" a Palermo e 1 migrante nell’hotspot di Lampedusa.

Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.640 positivi oggi contro i 1.392 di ieri, ma con oltre 16mila tamponi in più (oggi 103.696). Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 302.537. In aumento anche i decessi, 20 oggi (rispetto ai 14 di ieri), per un totale di 35.758. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 995 nelle 24 ore (ieri 967), che sono in tutto 220.665.

