Caso Gregoretti: il gup sentirà Conte, Lamorgese, Di Maio, Trenta e Toninelli

Il gup Nunzio Sarpietro ha accolto la richiesta della difesa di Matteo Salvini e delle parte civili di audire Giuseppe Conte, Luciana Lamorgese, Danilo Toninelli, Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta. E’ quanto emerge al termine dell’udienza preliminare del caso Gregoretti. L’udienza è stata rinviata al 20 novembre e al 4 dicembre.

Il gup ha anche stabilito che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà sentito nella prossima udienza fissata per il 20 novembre nell’aula bunker del carcere di Bicocca. Nella stessa data saranno sentiti anche gli ex ministri Toninelli e Trenta.

Il gup di Catania ha disposto l'audizione per il prossimo 4 dicembre dei ministri Di Maio e Lamorgese e dell’ambasciatore Maurizio Messari. Il gup ha anche disposto l’acquisizione di documenti sugli altri sbarchi avvenuti nello stesso periodo.

«Era la mia prima volta in tribunale da potenziale colpevole e imputato, sono assolutamente soddisfatto di aver sentito da parte di un giudice che quello che si è fatto non l’ho fatto da solo. Era parte di una procedura». L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa a Catania, dopo l’udienza preliminare sul caso Gregoretti. «Tornerò a Catania in compagnia. Mi soddisfa che il giudice interpelli il premier per chiedere: 'L'anno successivo avete fatto la stessa cosa?' Ci sono decine di articoli che dimostrano che l’iter è lo stesso».

