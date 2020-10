Coronavirus, il bollettino del 18 ottobre: nuovo boom di contagi in Italia (+11705) e in Sicilia (+548)

In Sicilia sono 548 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 6390 tamponi. Cresce il numero delle vittime, tre i nuovi decessi. Gli attuali positivi sono 6.790: 493 ricoverati con sintomi, 70 in terapia intensiva (+9) e 6.227 in isolamento domiciliare. Sono 12.292 i casi totali, 5.137 i dimessi guariti e 365 i deceduti.

Ancora in salita la curva epidemica da coronavirus in Italia: sono 11.705 i casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 10.925 di ieri (incremento quindi di 780), ma con un minor numero di tamponi, 146.541 contro i 165.837 di ieri che aveva fatto segnare il nuovo record assoluto. Il totale dei casi sale così a 414.241. In rialzo purtroppo i decessi, 69 oggi (ieri erano 47), per un totale di 36.543.

Quanto ai ricoveri, nelle terapie intensive sono in 750, contro i 705 di ieri, quindi oggi +45, contro però il +52 di ieri. I ricoveri ordinari aumentano di 514 unità (contro +439 di ieri), portando il totale a 7.131. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

