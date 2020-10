Coronavirus, bollettino del 27 ottobre: in Sicilia 860 casi, 10 vittime e boom di ricoveri. Quasi 22 mila contagi in Italia

Sono 860 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, in aumento rispetto a ieri ma con più tamponi (7.400 nelle ultime 24 ore. Altre 10 le vittime, aumentano anche i ricoveri: 50 in più in regime ordinario (727 adesso) e 5 in più in terapia intensiva (103 in totale).

I nuovi casi sono così suddivisi: 345 a Palermo, 197 a Catania, 138 a Trapani, 52 a Messina, 45 a Caltanissetta, 35 a Ragusa, 30 a Siracusa, 15 ad Enna, 3 ad Agrigento.

In forte incremento la curva epidemiologica in Italia: sono 21.994 i nuovi casi di Covid, contro i 17.012 di ieri, ma con un sensibile aumento di tamponi, 174.398 contro i 124.686 segnalati ieri, quindi 49.712 in più. In aumento i decessi: 221 oggi (ieri erano 141), per un totale di 37.700.

Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 958, contro i 991 di ieri, portando il totale a 13.955, e salgono ancora le terapie intensive, +127 (ieri +76), arrivando a 1.411 totali. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

