Coronavirus, il bollettino del 4 novembre: in Sicilia record di contagi (+1155) e decessi (+19), in Italia 30550 casi

Numeri da record in Sicilia con 1155 nuovi positivi. È record assoluto, così come le vittime, 19 in un giorno. Calano però i ricoveri in intensiva, adesso 148 contro i 150 di ieri.

Stabile la crescita dei contagi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 30.550 nuovi casi, circa 2mila più di ieri ma con 211.831 tamponi, circa 29mila più di martedi. Stabile anche l'incremento delle vittime, 352 in un giorno che portano il totale a 39.764.

"Il trend sembra mostrare una certa stabilizzazione ma non sappiamo ancora se possiamo vedere gli effetti di alcuni provvedimenti presi, come il dpcm e alcune ordinanze regionali su uso continuativo delle mascherine di cui dovremmo iniziare a vedere effetti. Abbiamo avuto un forte aumento dei casi e adesso vediamo una stabilizzazione ma su livelli piuttosto elevati, ci auguriamo di vedere qualche segnale positivo". Lo ha detto il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza alla conferenza stampa tenuta allo stesso ministero sull'analisi della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia.

