Coronavirus, i medici ospedalieri: "Subito lockdown di 6-8 settimane"

«Lockdown subito». È l’appello lanciato da Carlo Palermo, segretario nazionale di Anaao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri, che ha spiegato che «con i dati preoccupanti dei contagi e delle morti e con le Regioni che contestano i numeri che le classificano zone rosse, l’unica soluzione è un lockdown nazionale di 6-8 settimane per appiattire la curva».

Per Palermo, «siamo in enorme ritardo e non possiamo più assistere a questo rimpallo di responsabilità tra Regioni e governo». Quando a marzo il governo ha chiuso tutto «stavamo meglio di adesso», osserva Palermo, sicuro che «se si continua con questo trend è facile prevedere che bisognerà fare una qualche selezione tra chi può essere intubato e chi no. Torneremo alla medicina di guerra».

