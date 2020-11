Coronavirus, il bollettino del 16 novembre: casi in calo ma meno tamponi in Italia, altri 36 morti in Sicilia

Diminuiscono i nuovi casi di positivi al Covid-19 in Italia, 27.354 (ieri erano 33.979) a fronte però di una riduzione di tamponi: 152.663, rispetto ai 195.275 di ieri (-42,612). In compenso aumenta la percentuale del numero dei positivi e dei tamponi, che arriva a 17,9, mentre ieri era del 17,4. Resta stabile il numero dei decessi: 544 rispetto ai 546 di ieri, per un totale di 45.773 vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione più contagiata rimane la Lombardia, con 4.128 casi (ieri 8.060) seguita dalla Campania con 4079 (ieri 3.771) e il Piemonte con 3.476 (ieri 3.682). I contagiati totali hanno raggiunto 1.205.881 positivi dall’inizio della diffusione del Covid-19. 'Boom' di guariti nella giornata di oggi con 21554 (ieri 9.376) per un totale di 442.364. Gli attualmente positivi sono 717.784, + 5.294 rispetto a ieri. I ricoveri ordinari sono aumentati di 489 casi (ieri 649) arrivando a un totale di 32.536. In calo le terapie intensive: 70 rispetto alle 116 di ieri per 3.492 complessive. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 681.756 pazienti, 4.735 in più rispetto a ieri.

In Sicilia si registrano 1.461 nuovi positivi e 36 decessi (come ieri). Il totale degli attuali positivi è di 29.765, di cui 1.501 ricoverati con sintomi, 224 in terapia intensiva (+7), 28.040 in isolamento domiciliare. I deceduti sono 932, 36 in più rispetto a ieri. Il totale dei casi ammonta a 42.993, i dimessi guariti 12.296, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 8.151.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 445, Catania 328, Ragusa 218, Messina 110, Trapani 127, Siracusa 79, Agrigento 26, Caltanissetta 79, Enna 49.

