Al via la registrazione per la lotteria degli scontrini: ecco come si può vincere

Arriva da oggi il codice per giocare alla lotteria degli scontrini: dopo diversi rinvii, compreso l’ultimo causato dall'emergenza Covid, dal 1° gennaio 2021 parte il gioco legato agli acquisti di tutti i giorni, cui si potrà partecipare dopo aver generato sul sito apposito il codice a barre da presentare alla cassa. E solo se si fanno pagamenti elettronici.

Il primo passo per giocare è dunque quello di inserire nell’apposita sessione del sito lotteriadegliscontrini.gov.it il proprio codice fiscale e stampare il codice (o salvarlo sui propri device, telefonino, ipad). Da gennaio poi si potrà presentare il codice agli esercenti che, utilizzando la trasmissione telematica degli scontrini, invieranno direttamente all’Agenzia delle Entrate i dati della giocata, in sostanza come accade già in farmacia con la tessera sanitaria: si ottiene un biglietto "virtuale" ogni euro speso, con un massimo di 1000 biglietti per singolo acquisto, il tutto in digitale, quindi non sarà necessario conservare gli scontrini.

Cos'è la lotteria degli scontrini?

È una lotteria nazionale e gratuita che parte il 1° gennaio 2021 e che prevede estrazioni e premi settimanali,mensili e annuali. A partire dal 1° gennaio 2021 i tuoi normali acquisti - in contanti o senza - produrranno gratuitamente “biglietti virtuali” che consentiranno di partecipare alle estrazioni “ordinarie” ed alle estrazioni “zerocontanti”: se avrai pagato con strumenti di pagamento elettronico parteciperai ad entrambe. L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all'Agenzia delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.

Estrazioni mensili il secondo giovedì del mese

Una volta fatte le estrazioni l'Agenzia delle Dogane comunicherà le vincite via Pec o raccomandata, anticipando con un sms la notizia a chi si sarà registrato lasciando anche il numero di telefono. Per partecipare bisogna solo essere maggiorenni e residenti in Italia. Sono esclusi gli acquisti online. Le estrazioni avvengono di giovedì: nel 2021 sono previste estrazioni settimanali, a partire dal 14 gennaio (per gli scontrini registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10) e 11 estrazioni mensili ogni secondo giovedì del mese, a partire dall’11 febbraio.

La prima estrazione annuale all’inizio del 2022

La prima estrazione annuale avverrà invece all’inizio del 2022, e parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati nel 2021. Il "bottino" in questo caso sarà di 5 milioni per il consumatore e 1 milione per l'esercente. Tutte le estrazioni, infatti, con i pagamenti cashless premieranno anche i negozianti.

Si partecipa solo con i pagamenti elettronici

La suddivisione del montepremi è in via di aggiornamento, perché finora si prevedevano vincite anche per chi pagava in contanti, ma la manovra (che entra in vigore dal 1° gennaio) limita invece la partecipazione ai pagamenti elettronici.

Chi può partecipare alla lotteria?

Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurati il codice lotteria e acquistino beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Come si partecipa alla lotteria degli scontrini?

Partecipare alla lotteria è facile: vai allo spazio “Partecipa ora” che trovi nella home page di “Lotteria degli scontrini”, digita il tuo codice fiscale e genera il tuo codice lotteria, poi memorizzalo e portalo sempre con te.

Una volta partita la lotteria, se acquisti beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro, mostra il tuo codice lotteria all’esercente e chiedine l’abbinamento ai dati dell’acquisto: ogni euro del tuo acquisto si trasformerà così in un biglietto virtuale della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.

Tutti i miei acquisti mi permettono di partecipare alla lotteria?

Non tutti gli acquisti ti permettono di partecipare alla lotteria. Non te lo consentono:

- gli acquisti in contanti

- gli acquisti di importo inferiore a un euro

- gli acquisti effettuati online

- gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione

- nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche

- sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.)

- sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Si partecipa alla lotteria anche con gli acquisti effettuati online?

Gli acquisti effettuati on line non consentono di partecipare alla lotteria.

Se partecipo alla lotteria i miei acquisti vengono tracciati?

No, la lotteria degli scontrini non consente il tracciamento dei tuoi acquisti. Al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico) e il tuo codice lotteria, mentre non arrivano altri dati descrittivi del tuo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato).

Questi dati sono raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e possono essere utilizzati esclusivamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria - codice fiscale). Né l’esercente né altri potranno invece risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.

Con quale cadenza avvengono le estrazioni?

Le estrazioni settimanali verranno effettuate ogni giovedì, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Qualora la giornata di estrazione coincida con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

La prima estrazione settimanale del 2021 sarà effettuata giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.

È previsto che le estrazioni mensili vengano effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente (se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo).

Ecco il calendario delle estrazioni mensili 2021:

- giovedì 11 febbraio

- giovedì 11 marzo

- giovedì 8 aprile

- giovedì 13 maggio

- giovedì 10 giugno

- giovedì 8 luglio

- giovedì 12 agosto

- giovedì 9 settembre

- giovedì 14 ottobre

- giovedì 11 novembre

- giovedì 9 dicembre

La data dell’estrazione annuale per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della quantificazione dei premi non reclamati che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell’estrazione annuale. Alla prima estrazione annuale che avverrà a inizio 2022 parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio 2021 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021.

Il calendario delle estrazioni sarà visibile sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e nell'area pubblica del portale lotteriadegliscontrini.gov.it.

Come faccio a sapere se ho vinto?

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli invia sempre ai vincitori una raccomandata AR o una PEC. Inoltre se avrai inserito nell’area riservata il tuo numero di cellulare ti verrà inviata anche una comunicazione informale tramite SMS.

Nella home page dell’area pubblica del portale lotteriadegliscontrini.gov.it al termine di ogni estrazione potrai visualizzare lo scontrino estratto per ogni premio in palio.

. Se ti sei registrato all’area riservata del portale accedendo alla tua area riservata troverai, in caso di vincita, un messaggio che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamare il premio.

© Riproduzione riservata