Il Papa ai medici e agli infermieri: "Grazie per tenerezza"

«Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vicini agli uomini e alle donne che soffrono. Grazie per la vicinanza, grazie per la tenerezza, grazie per la professionalità con cui vi prendete cura degli infermi». Lo dice Papa Francesco in un tweet.

Intanto accogliendo l’invito della Repubblica d’Iraq e della Chiesa Cattolica locale, Papa Francesco compirà un viaggio apostolico proprio in Iraq dal 5 all’8 marzo 2021, visitando Bagdad, la piana di Ur, legata alla memoria di Abramo, la città di Erbil, così come Mosul e Qaraqosh nella piana di Ninive". Lo riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. «A suo tempo - aggiunge - sarà pubblicato il programma del viaggio, che terrà conto dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria mondiale».

