Mara Carfagna ricoverata per polmonite, ma non è Covid

La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, è ricoverata da mercoledì scorso in un ospedale romano per accertamenti. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo si apprende da fonti vicine alla parlamentare azzurra. Alla Carfagna è stata diagnosticata una polmonite non collegata al Covid-19, riferiscono le stesse fonti.

"Mara sei una roccia e guarirai presto! Un grande abbraccio a te, donna e mamma che vincerà anche questa battaglia. Ad Alessandro il nostro sostegno da ora". Lo afferma in una nota Francesco Giro, senatore di Forza Italia e segretario di presidenza al Senato, in merito al ricovero della Carfagna.

