SuperEnalotto, caccia al jackpot da sogno. Quanto si vince

Per uno dei giocatori del SuperEnalotto il prossimo Natale potrebbe essere da sogno. Il jackpot per il prossimo concorso infatti sale a 75 milioni di euro. Ieri sera non si è registrata alcuna vincita di prima e seconda categoria, così il montepremi del concorso, intorno ai 3 milioni di euro, è stato suddiviso fra tutte le altre categorie di premio ed una parte per il prossimo jackpot.

Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di ieri (lunedì 7 dicembre 2020) : 1-6-20-25-70-90

Numero jolly: 89

Numero superstar: 45

Nessun "6", nè "5+1"

Il jackpot per il "6" sale a 75.000.000,00 euro.

