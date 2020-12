Vaccino, Arcuri: ricevute proposte per 1,5 mld di siringhe

"Ieri è scaduto il bando per le siringhe per i vaccini contro il Covid. Abbiamo registrato risultati più positivi di quanto ci aspettavamo. Abbiamo chiesto 158 milioni di siringhe per la somministrazione e la diluzione. Abbiamo ricevuto 65 offerte da 22 imprese, e ce ne sono state proposte 1,524 miliardi circa, 10 volte di più". Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa.

"Circa il lotto 1, per il vaccino Pfizer - ha spiegato - che sono siringhe più performanti, più precise e coerenti con il necessario dosaggio, abbiamo ricevuto 18 offerte, alcune italiane alcune europee, Usa e da altri Paesi del mondo, per un totale di 828 milioni, ce ne servono 150 milioni. Quindi abbiamo offerte pari a circa 6 volte quello che ci serve. Per i lotti 2 e 3, le siringhe per diluire, 47 offerte per 696 milioni, ce ne servono 8 milioni. Un terzo dei prodotti offerti sono già registrati nel database del ministero della Salute italiano, possono essere già utilizzati". (AGI)

