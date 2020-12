Down Postepay e Bancoposta, Federconsumatori: "Problema analogo a quello che ha bloccato Google"

«Sin dalle prime ore di questa mattina migliaia di utenti stanno segnalando l’impossibilità di accedere ai servizi PostePay e BancoPosta da web e da smartphone. Si stanno inoltre verificando problemi anche con la app PosteID per l’utilizzo dello SPID. Il malfunzionamento sta interessando tutte le zone d’Italia, con particolare concentrazione nelle grandi città».

E’ quanto scrive Federconsumatori in una nota. Secondo l’associazione, "è probabile che il down sia dovuto ad un problema tecnico analogo a quello che solo ieri ha bloccato i servizi Google ed è quindi ipotizzabile che sia risolvibile nel giro di qualche ora, tuttavia Poste Italiane sta mostrando, come peraltro già accaduto in altre occasioni, notevoli lacune informative. L’azienda non ha rilasciato comunicati né fornito alcuna indicazione sui canali ufficiali in merito ai disservizi in corso, impedendo così agli utenti di avere informazioni, anche di carattere generico, in merito ai tempi di riparazione".

"Si tratta di una criticità improvvisa e di vasta portata - prosegue l’associazione -, che deve essere risolta con la massima tempestività, in merito alla quale non è però giustificabile la totale assenza di indicazioni ai clienti, peraltro in un periodo in cui i servizi online vengono utilizzati con particolare frequenza".

© Riproduzione riservata