'Ndrangheta: due ex presidenti della Val d'Aosta indagati per concorso esterno

Sono indagati per concorso esterno in associazione mafiosa due ex presidenti della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, attuale consigliere regionale dell’Union valdotaine, e Laurent Viérin, con l’ex consigliere regionale Luca Bianchi.

Un atto dovuto, da parte della Dda di Torino, dopo la trasmissione degli atti della sentenza del processo Geenna da parte del Tribunale di Aosta, che segnala "indizi del reato» a loro carico. Sono stati iscritti nel fascicolo dell’inchiesta Egomnia sulle elezioni regionali del 2018.

Viérin "Estraneo a fatti contestati"

«Confermo, come già affermato più di un anno fa, la mia completa estraneità a questi fatti, che sono profondamente lontani dai miei principi e ideali, per i quali ho lottato durante tutta la mia vita ed in favore dei quali ho operato nel corso della mia esperienza amministrativa».

Così Laurent Viérin, ex presidente della Regione Valle d’Aosta, commenta le notizie riguardanti il suo coinvolgimento come indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’inchiesta Egomnia della Dda di Torino sulle elezioni regionali del 2018. «Ho sempre espletato i miei ruoli e le varie funzioni ricoperte con onestà e senza macchie per 3 legislature. Mi sento profondamente lontano da mondi e da modi che non mi appartengono, per natura e cultura», aggiunge Viérin.

