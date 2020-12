Tiziana Cantone suicida per video hard: iPhone forse manomesso, riparte l'indagine

L’iPad e l’iPhone di Tiziana Cantone, suicida il 13 settembre del 2016, dopo la diffusione dei suoi video privati sul web, potrebbero essere stati manomessi. I due sistemi operativi, secondo la Procura di Napoli Nord, sono stati resettati proprio in quel giorni.

Riparte da qui la nuova indagine sulla morte della 31enne. La prima si era conclusa con l’archiviazione nel 2017 per istigazione al suicidio perchè dai device della donna non erano emerse tracce. Adesso s'indaga per frode processuale sulla base delle indagini difensive realizzate dai professionisti dell’Emme-Team, il gruppo con sede a Chicago di cui fanno parte studi legali americani ed europei che si batteno contro il Revenge porn.

