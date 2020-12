Covid, il tributo a medici e infermieri con una moneta da collezione

L'omaggio dell'Italia ai medici e agli infermieri si concretizza in una moneta da collezione. Sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 10 dicembre è stata annunciata, in fatti, l'emissione di una moneta da due euro dedicata ale "professioni sanitarie".

"In attuazione del regolamento (UE) n. 651/2012 - si legge nel decreto - è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa delle «Professioni sanitarie», millesimo 2021, per un contingente complessivo, in valore nominale, di euro 6.000.000,00, corrispondente a 3.000.000 di monete".

