Covid, sarà una donna la prima vaccinata in Italia. E' un'infermiera

Sarà una donna la prima vaccinata Covid in Italia. Secondo quanto si è appreso da fonti dello Spallanzani e della Regione, si tratta di un’infermiera. Tutto pronto all’istituto Spallanzani di Roma per l’avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre.

«La Direzione dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - precisa in una nota la Direzione dell’INMI Lazzaro Spallanzani - comunica che nella giornata di domenica 27 dicembre, giornata del V-Day, saranno somministrati i primi cinque vaccini anti-COVID a altrettanti dipendenti dell’Istituto e precisamente: un'infermiera, un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici».

Biontech: molto probabile che vaccino funzioni sulla mutazione inglese

La mutazione del Covid comparsa in Gan Bretagna «è un po' diversa» da quelle prese in considerazione finora, «e non sappiamo ancora precisamente se il nostro vaccino possa proteggere anche contro questa. Dal punto di vista scientifico, però, è altamente probabile che il nostro vaccino possa difendere anche contro questa variante». Lo ha detto il fondatore di Biontech, Ugur Sahin, in conferenza stampa. Serviranno adesso due settimane per raccogliere i dati a riguardo, ha anche sottolineato.

